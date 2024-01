Tesla znižuje ceny modelu Y v Nemecku po znížení cien v Číne

Berlín 17. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla znížil ceny svojich áut Model Y v Nemecku týždeň po tom, ako zredukoval ceny Modelu 3 a Modelu Y v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tesla znížila ceny vozidiel Model Y Long Range o 5000 eur alebo 9 % na 49.990 eur a v prípade Model Y Performance tiež o 5000 eur alebo 8,1 % na 55.990 eur.



Znížila tiež cenu modelov Model Y so zadným náhonom o 1900 eur, teda o 4,2 % na 42.990 eur. Vyplýva to z údajov na jej webovej stránke.



Najnovšie zníženie cien v Nemecku prichádza po tom, ako Tesla minulý týždeň oznámila, že od 29. januára do 11. februára preruší väčšinu výroby vo svojej továrni neďaleko Berlína pre nedostatok komponentov. Dôvodom sú zmeny a predĺženie prepravných trás pre útoky na plavidlá v Červenom mori.



Okrem toho nemecký program dotácií pre elektrické vozidlá, ktorý mal pôvodne platiť do konca roka 2024, sa minulý mesiac predčasne skončil. Očakáva sa, že tento krok zasiahne nemecké automobilky, ktoré sa snažia znížiť svoje ceny na úroveň, akú ponúka čínska a americká konkurencia.