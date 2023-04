Tesla znižuje ceny v USA, šiestykrát v tomto roku

Austin 19. apríla (TASR) – Americký výrobca elektromobilov Tesla opäť znížil ceny niektorých svojich elektrických vozidiel Model Y a Model 3 na domácom trhu, už šiestykrát v tomto roku. Ukázala to webová stránka automobilky v utorok (18. 4.) neskoro večer. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tesla, ktorá má v stredu popoludní oznámiť výsledky za 1. štvrťrok 2023, znížila v USA ceny svojich vozidiel, a to Modelu Y o 3000 USD a Modelu 3 o 2000 USD na 39.990 USD (36.447,32 eura).



Spoločnosť pod vedením Elona Muska tento rok znížila ceny svojho základného Modelu 3 v USA o 11 % a ceny základného Modelu Y o 20 %. Tieto zmeny prichádzajú v čase, keď sa Spojené štáty, najväčší trh Tesly, pripravujú na zavedenie prísnejších noriem, ktoré obmedzia daňové úľavy na elektrické vozidlá (EV).



Automobilka nedávno znížila ceny aj v Európe, Izraeli a Singapure, Japonsku, Austrálii a Južnej Kórei, čím rozšírila zľavy, ktoré sa začali v januári v Číne, aby podporila dopyt.



Napriek tomu Tesla začiatkom tohto mesiaca oznámila nárast dodávok v 1. štvrťroku len o 4 % po ich zvýšení o 17,8 % v predchádzajúcom 4. kvartáli.



Agresívne znižovanie cien vyvolalo pritom obavy o ziskové marže spoločnosti so sídlom v Austine v Texase.



Analytici predpovedajú, že Tesla vykáže v 1. štvrťroku medziročný nárast tržieb o 24,2 % na 23,29 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0972 USD)