Tesla zrýchľuje prepúšťanie v Číne po spomalení predaja

Šanghaj 9. mája (TASR) - Americká automobilka Tesla znižuje počet pracovných miest v Číne po údajoch o poklese predaja. Šéf automobilky Elon Musk je pod rastúcim tlakom, aby získal späť podiel na najväčšom automobilovom trhu na svete, kde Teslu začínajú predbiehať domáci rivali. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa zdrojov oboznámených s problematikou k ďalšiemu prepúšťaniu v čínskom závode došlo začiatkom tohto týždňa. Zvýšili sa tak škrty, ktoré sa začali v polovici apríla po tom, ako výrobca elektrických vozidiel oznámil plán na redukciu počtu globálnych zamestnancov o viac ako 10 %.



Najnovšia vlna prepúšťania v Číne zasiahla viaceré oddelenia, vrátane zákazníckeho servisu, technikov, pracovníkov výrobnej linky a logistického tímu v továrni v Šanghaji, ktorá sa podieľa viac ako polovicou na globálnej produkcii Tesly. Zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože nemajú oprávnenie zverejňovať informácie, uviedli, že prepúšťanie minulý mesiac priamo ovplyvnilo obchodných zástupcov.



Nie je jasné, koľko ľudí to zasiahne a aký vplyv to môže mať na prevádzku Tesly v Číne. Zástupcovia spoločnosti v Číne nereagovali na žiadosti o komentár.



Globálne spomalenie dopytu po elektrických vozidlách vyvolalo najväčšie prepúšťanie v histórii spoločnosti Tesla. Situácia je obzvlášť akútna v Číne, kde intenzívna konkurencia zo strany rivalov ako BYD a slabý sentiment spotrebiteľov poškodzujú predaj automobilky. Odbyt továrne v Šanghaji v apríli klesol o 18 %, aj keď celkový trh s novými energetickými vozidlami vzrástol o 33 %.



Podiel Tesly na čínskom trhu sa v 1. štvrťroku 2024 znížil na približne 7,5 % z 10,5 % v rovnakom období minulého roka podľa výpočtov Bloomberg News.



K prepúšťaniu dochádza napriek tomu, že Tesla v zásade získala súhlas čínskych regulačných úradov s nasadením najautonómnejšej verzie svojho softvéru Autopilot v ázijskej krajine. Tesle sa pritom podarilo prekonať dve dôležité prekážky - dosiahnutie dohody o mapovaní a navigácii s čínskym technologickým gigantom Baidu a splnenie požiadaviek na bezpečnosť údajov a na súkromie.



Väčšina prepustených zamestnancov v Číne dostane podľa jedného zo zdrojov výplatu ekvivalentnú mesačnému platu za každý odpracovaný rok plus ďalší trojmesačný plat.