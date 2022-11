Tesla zvoláva pre problémy s airbagmi do servisov v USA 30.000 áut

Washington 18. novembra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvoláva do servisov v Spojených štátoch takmer 30.000 vozidiel Model X. Dôvodom sú možné komplikácie s airbagmi, ktoré zvyšujú riziko zranenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tesla v informácii pre Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) uviedla, že v prípade určitých kolízií pri nízkej rýchlosti sa môže airbag pri sedadle spolujazdca nesprávne aktivovať. To zvyšuje riziko úrazu. Ako však firma dodala, problém vyrieši prostredníctvom úpravy softvéru. Zároveň uviedla, že do dnešných dní nezaznamenala v súvislosti s týmto problémom žiadne nehody, úmrtia či zranenia.



Tesla pred necelým mesiacom oznámila výsledky za 3. kvartál, za ktorý zaznamenala rekordné tržby a zdvojnásobenie zisku. Zisk dosiahol 3,29 miliardy USD (3,17 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 1,62 miliardy USD.



Tržby vzrástli o 56 % na rekordných 21,45 miliardy USD. Čiastočne sa pod to podpísal rast cien a čiastočne zvýšenie objemu predaja. Ako Tesla oznámila, za 3. kvartál vyrobila 365.923 a predala 343.830 vozidiel.



(1 EUR = 1,0366 USD)