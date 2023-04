Tesla zvýšila dodávky v 1. kvartáli na rekordných 423.000 vozidiel

Austin 3. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla oznámil za 1. štvrťrok rekordné dodávky svojich vozidiel, keď medziročne vzrástli o viac než tretinu. V medzikvartálnom porovnaní však dodávky zvýšil iba mierne napriek tomu, že začiatkom roka znížil ceny automobilov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tesla cez víkend uviedla, že za 1. kvartál dodala 422.875 vozidiel. V rámci celkových dodávok bolo 412.180 vozidiel Modelu 3 a Modelu Y a 10.695 áut Modelu S a Modelu X.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie dodávok o 36 %, v porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 však iba o 4 %. Finančné výsledky za 1. štvrťrok zverejní spoločnosť 19. apríla.



V januári znížila Tesla ceny celosvetovo až o 20 %, čo odštartovalo cenovú vojnu medzi automobilkami. Firma tak reagovala na slabšie než trhmi očakávané dodávky áut v minulom roku. Cena základného Modelu Y, ktorá pôvodne dosahovala 65.990 USD, predstavuje teraz 54.990 USD (50.566 eur).



"Ak by ceny neznížili, bolo by to zlé," povedal Gene Munster, partner v Deepwater Asset Management. Na druhej strane, dodávky sa síce zvýšili, výsledky však stále nedosahujú to, čo si šéf Tesly Elon Musk predstavoval, dodal Munster. Musk v januári vyhlásil, že ak nedôjde k nepriaznivým externým vplyvom, dodávky by tento rok mohli dosiahnuť 2 milióny vozidiel. Oproti minulému roku by to znamenalo zvýšenie o 52 %.



Výsledky za 1. kvartál však zaostali za očakávaniami analytikov. Ekonómovia v prieskumoch spoločností Refinitiv a FactSet počítali s tým, že Tesla dodá v prvých troch mesiacoch tohto roka nad 430.000 vozidiel.



(1 EUR = 1,0875 USD)