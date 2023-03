Tesla zvýšila predaj v Číne vyrobených áut o takmer tretinu

Šanghaj 3. marca (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla predal minulý mesiac vyše 74.400 áut vyrobených v Číne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o takmer tretinu. Uviedla to v piatok Čínska automobilová asociácia (CPCA), údaje ktorej zverejnila agentúra Reuters.



CPCA informovala, že Tesla vo februári predala celkovo 74.402 áut vyrobených v jej závode v Šanghaji. Oproti februáru 2022 to predstavuje rast o 31,65 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa predaj zvýšil o 12,6 %. Na porovnanie, čínsky konkurent BYD dodal na trh v minulom mesiaci 191.664 elektrických a hybridných vozidiel.



Údaje sú však stále o niečo horšie, než sa čakalo. Tesla plánovala, že po znížení cien na začiatku roka bude jej šanghajský závod produkovať vo februári a v marci týždenne v priemere 20.000 áut. Výsledky za ostatný týždeň však ukázali, že jej maloobchodný predaj v Číne stále zaostáva za tempom zo 4. štvrťroka minulého roka.



Podiel Tesly na čínskom trhu s takzvanými novými energetickými vozidlami klesol vo februári na 9 % z 10-percentného podielu v rovnakom mesiaci pred rokom. Naopak, podiel čínskej firmy BYD výrazne vzrástol. Zatiaľ čo vo februári 2022 dosahoval 27 %, v tohtoročnom februári to bolo už 37 %.