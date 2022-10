Tesla zvýšila v 3. štvrťroku 2022 dodávky vozidiel

Palo Alto 3. októbra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvýšil v 3. štvrťroku 2022 dodávky vozidiel. V predchádzajúcich troch mesiacoch musela Tesla na pár týždňov zatvoriť svoju továreň v Šanghaji pre blokády spojené s ochorením COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Tesla v období od začiatku júla do konca septembra 2022 dodala klientom po celom svete celkovo 343.380 vozidiel. To predstavuje nárast o 43 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a o 35 % viac ako v 2. štvrťroku 2022.



Zatiaľ čo výsledky za 3. štvrťrok ukazujú návrat k rastu dodávok Tesly, celkový počet odovzdaných áut bol na spodnej hranici odhadov analytikov v pásme medzi 343.000 a 370.000 kusmi.



Spoločnosť uviedla, že čelí "protivetru", pokiaľ ide o kapacitu prepravy vozidiel. A dúfa, že to vyrieši aj nedávne otvorenie nových tovární v Berlíne a v Austine v Texase.