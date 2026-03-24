< sekcia Ekonomika
Tesne pred Farnou zrekonštruujú premostenie cez potok
Celková dĺžka stavebných úprav komunikácie vrátane mosta bude 16 metrov.
Autor TASR
Farná 24. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje premostenie cez potok na ceste II/588 tesne pred obcou Farná v okrese Levice. Posledná prehliadka potvrdila, že 88-ročný most je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, potvrdil predseda NSK Branislav Becík. Rekonštrukčné práce budú trvať približne štyri mesiace. NSK do rekonštrukcie investuje viac ako 130.000 eur.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť KS builder company. Počas rekonštrukcie dôjde k odstráneniu častí pôvodného mosta vrátane zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, železobetónovej dosky, úložných prahov, časti opôr a krídel. Založenie mosta zostane zachované. Následne sa vybudujú nové časti opôr a krídel, nové úložné prahy a nová nosná konštrukcia. Súčasťou prác budú aj nové prechodové oblasti, izolácie, rímsy a asfaltové vrstvy, spresnil Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Celková dĺžka stavebných úprav komunikácie vrátane mosta bude 16 metrov. Na zachovaných častiach mosta sa vykoná sanácia, osadia sa nové zvodidlá, obnoví sa dopravné značenie a spevní aj koryto potoka Farná.
Počas výstavby bude most prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Doprava bude riadená prenosným dopravným značením.
