Testovaciu výrobu v závode Volvo pri Košiciach začnú po lete
Ako informovala spoločnosť, v rámci náboru pre pozíciu operátora výroby nie je podmienkou angličtina, školenia prebiehajú v slovenčine. Slováci aktuálne tvoria 95 % prijatých technikov a operátorov.
Valaliky 22. mája (TASR) - Výstavba nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete tohto roka sa začne testovacia výroba, plné spustenie výroby je plánované v roku 2027. Závod má v súčasnosti už viac ako 600 zamestnancov, v priebehu júna nastúpi ďalších 70 a do konca roka plánuje prijať ďalších 700 ľudí. Informoval o tom v piatok riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Košice Marc Gombeer.
„Všetky stanovené termíny sú dodržané. Po lete tohto roka plynule prejdeme do fázy testovacej výroby. Tento krok nás dokonale pripraví na plánovaný nábeh ostrej produkcie v roku 2027, čím naplníme náš pôvodný záväzok,“ uviedol. Predstaviteľ spoločnosti potvrdil, že všetky prípravné a stavebné fázy idú presne podľa plánu.
Závod vo Valalikoch v súčasnosti realizuje funkčné testovanie svojich kľúčových prevádzok. V rámci funkčných testov lisovne, karosárne a megacastingu už bolo vyrobených a do Švédska odoslaných viac ako 100 kompletných karosérií. V karosárni je nasadených viac ako 600 robotov. Až 36 % objemu dielov na každé vozidlo bude pochádzať od dodávateľov so sídlom na Slovensku.
Ako informovala spoločnosť, v rámci náboru pre pozíciu operátora výroby nie je podmienkou angličtina, školenia prebiehajú v slovenčine. Slováci aktuálne tvoria 95 % prijatých technikov a operátorov. Zároveň už plne funguje nové vlastné tréningové centrum priamo v závode. Pribudlo k už existujúcemu tréningovému centru v Strednej odbornej škole v Šaci. Súbežne s výrobnými technológiami sa začala aj výstavba nového Welcome centra, ktoré bude slúžiť ako reprezentatívna vstupná brána do areálu.
Gombeer zdôraznil prínos závodu pre región a celé Slovensko, pričom investícia slúži ako silný impulz pre domácu ekonomiku. Riaditeľ poukázal na to, že už počas súčasnej fázy výstavby a inštalácie technológií veľké množstvo prác zabezpečujú práve slovenskí dodávatelia.
Aký model elektromobilu Volvo bude automobilka v priemyselnom parku Valaliky vyrábať, spoločnosť zatiaľ nechce špecifikovať. „Vyzerá to, že to oznámime na konci septembra, začiatkom októbra,“ uviedol Gombeer. Druhým modelom vyrábaným v slovenskom závode bude SUV Polestar 7, podľa ohlásených plánov od roku 2028.
