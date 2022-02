MH Teplárenský holding týždenne testoval približne 135 ľudí

Bratislava 11. februára (TASR) – Spoločnosť MH Teplárenský holding Bratislava počas povinného testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19 týždenne testovala približne 135 ľudí. V stanovisku spoločnosti to pre TASR uviedla manažérka marketingu Andrea Devánová.



Ako dodala, títo zamestnanci nespĺňali režim OP. "Za celú spoločnosť MH Teplárenský holding odhadujeme, že požiadame o preplatenie nákladov v sume okolo 7900 eur," podotkla. Podľa nej do 22. decembra minulého roka priemerne testovali 315 zamestnancov, ktorí nespĺňali režim OP, patrili sem však aj očkovaní zamestnanci a tí bez PCR testu. Testovanie bolo v mobilných odberných miestach (MOM) na pracovisku a niekoľko testov bolo aj cez verejné MOM. "Od 23. decembra minulého roka do 31. januára tohto roka sme testovali samotestami, niekoľko testov však bolo uskutočnených aj cez verejné mobilné odberné miesta," zdôraznila a poznamenala, že v testovaní zatiaľ spoločnosť pokračuje.



Za december sa bude preplácať za jeden test päť eur, za január je suma kompenzácie stanovená na štyri eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého zamestnanca. Ministerstvo hospodárstva odhaduje náklady na preplatenie povinného testovania zamestnancov spolu za mesiace december a január približne na 60 miliónov eur. O túto sumu rezort už požiadal aj ministerstvo financií.



MH Teplárenský holding (MHTH) prepája šesť štátnych teplární pod jednotné riadenie pre oblasť financií, ľudských zdrojov, obchodu, nákupu a výrobnotechnických činností.