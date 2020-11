Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili

Bratislava 9. novembra (TASR) - Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie nepotvrdili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Je to podľa nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v mieste ich bydliska.



"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.



Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva po regiónoch Slovenska.