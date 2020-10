Pri testovaní je podľa potravinárov treba zabezpečiť kritické odvetvia

Bratislava 21. októbra (TASR) – Vláda musí zabezpečiť bezproblémové fungovanie kritických odvetví. Uviedla to Potravinárska komora Slovenska (PKS) v súvislosti s navrhovanou povinnou desaťdňovou karanténou osôb, ktoré sa nezúčastnia na celoplošnom testovaní obyvateľstva.



Bezproblémové a plynulé zásobovanie potravinami je podľa komory kľúčové pre riadne fungovanie štátu. V súvislosti so zverejnením plánu celoplošného testovania však vzniká neistota, či navrhovaná povinná desaťdňová karanténa osôb, ktoré sa nezúčastnia na celoplošnom testovaní, nepreruší činnosť kritických odvetví. Obavy vznikajú najmä z nedostatku pracovnej sily a s tým súvisiacim možným prerušením dodávateľského reťazca s potravinami.



„Zamestnanci kritických odvetví, ktorí sa nedajú otestovať, a pritom nemajú príznaky ochorenia COVID-19, respektíve priamy kontakt s nakazeným, by nemali zostať v povinnej karanténe, pretože hrozí výrazný výpadok zamestnancov a môže byť ohrozená plynulá výroba potravín. Vládu vyzývame, aby prehodnotila detaily realizácie celoplošného testovania vzhľadom na ich dosah na kritické odvetvia a sústredila svoje úsilie na pozitívnu motiváciu občanov k ich účasti na testovaní," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



PKS zároveň pripomína, že výpadok zamestnancov v potravinárskych podnikoch bude ťažké nahradiť inými zložkami, napríklad armádou. Pre prácu s potravinami sa vyžaduje zdravotný preukaz, rovnako prácu v logistických centrách s vysokozdvižnými vozíkmi môžu vykonávať len vyškolené osoby.



Potravinárska komory preto vyzýva vládu SR, aby z povinnej karantény vyňala zamestnancov kritických odvetví, alebo aby úplne upustila od povinnej karantény, pretože niekoľkodňový masívny výpadok pracovnej sily môže mať devastačný účinok aj na iné výrobné odvetvia.



PKS už na základe poznatkov z prvej vlny poukazovala na to, že opatrenia, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, musia byť zverejňované s dostatočným predstihom a musia byť vopred komunikované s príslušnými zainteresovanými predstaviteľmi podnikateľov. Túto komunikáciu má iniciovať Ministerstvo hospodárstva SR, respektíve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Momentálne však stále nie sú jasné pravidlá pre občanov, čo sa týka dobrovoľnosti či povinnosti testovania a ďalších pravidiel, pokiaľ občanom vyjde pozitívny test.



„Všetkým potravinárskym podnikom preto odporúčame, aby si zriadili na najbližšie obdobie krízové štáby, vyčlenili pre zamestnancov infolinky, kde budú nahlasovať prípadnú povinnú karanténu a aby aktívne komunikovali so svojimi dodávateľmi a odberateľmi," uzatvoril Poturnay.