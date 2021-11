Testovanie pracovníkov budú od pondelka zabezpečovať zamestnávatelia

Bratislava 26. novembra (TASR) – Testovanie pracovníkov, ktorí nie sú zaočkovaní ani neprekonali ochorenie COVID-19, budú od pondelka (29. 11) zabezpečovať zamestnávatelia. Tí si musia zaobstarať testy, vhodné priestory, zabezpečiť zodpovednú osobu a postarať sa aj o likvidáciu odpadu z testovania. Zamestnávatelia zároveň zodpovedajú za dodržiavanie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od nastávajúceho týždňa pracoviská fungovať v režime OTP. Vyplýva to zo zverejneného manuálu ministerstva hospodárstva pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov.



Testovanie bude potrebné raz za sedem dní, na vstup na pracovisko budú zamestnávatelia uznávať aj potvrdenie o negatívnom teste z mobilných odberových miest. Podľa manuálu je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov v lekárňach či u distribútorov. Ministerstvo zdravotníctva má stanoviť regulovanú cenu týchto testov na päť eur za kus, ktoré bude štát kompenzovať. Náklady za vykonanie testu uhradí štát zamestnávateľom vo výške jedného eura za zamestnanca. Celkovou sumou šesť eur za testovaného zamestnanca uhradí štát náklady mobilným odberovým miestam. Potrebné ochranné prostriedky zabezpečí zamestnávateľ na vlastné náklady.



Manuál spresňuje aj počet vykonaných testov. Vzhľadom na to, že manuál je platný do konca roka, za každého zamestnanca, ktorý nie je zaočkovaný a neprekonal v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19, štát uhradí maximálne päť testov podľa skutočne vykonaného testovania. Zamestnávateľom náklady na testovanie a testy štát preplatí na základe žiadosti podanej za celé obdobie v januári budúceho roka.



Zamestnávateľ musí určiť autorizovanú osobu, ktorá bude dohliadať na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku. Táto osoba bude evidovať aj výsledky testovania z mobilných odberových miest.