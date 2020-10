Chýbajúci zamestnanci môžu ovplyvniť výrobu vo Foxconne

Nitra 30. októbra (TASR) – Spoločnosť Foxconn Slovakia nebude testovať svojich zamestnancov v priestoroch výrobného závodu v priemyselnom parku v Nitre. Podľa vyjadrenia Petra Krča z manažmentu firmy sa však spoločnosť pripravuje na situáciu, že časť zamestnancov môže byť počas celoplošného testovania na Covid-19 pozitívne testovaná. „Chýbajúci zamestnanci môžu ovplyvniť výrobné i nevýrobné činnosti. Pripravujeme sa na túto situáciu možnosťou práce z domu pre pozície, pri ktorých to prichádza do úvahy a prijímame opatrenia pre výrobné oddelenia,“ uviedol Krč.



Na ľudí, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania, sa vzťahuje vládou vyhlásený zákaz vychádzania, v ktorom vláda SR zakazuje občanom okrem iného aj cestu do zamestnania. „Naša spoločnosť bude vyžadovať dodržiavanie vládou nariadeného zákazu vychádzania a bude preverovať, či zamestnanci neporušujú zákaz vychádzania naviazaný na neúčasť na plošnom testovaní,“ skonštatoval Krč.



Nitriansky závod spoločnosti Foxconn je výrobnou centrálou televízorov pre celú Európu, pričom produkcia smeruje aj na trhy krajín Blízkeho východu a Spoločenstva nezávislých štátov. Patrí medzi najväčších dodávateľov LCD a OLED televízorov, čo sa týka objemu a kapacity pre celý európsky trh. Ročné tržby spoločnosti Foxconn Slovakia presahujú jednu miliardu eur. Vlani zamestnávala priemerne 1545 zamestnancov.