SOPK: Zámer plošného testovania vnímame ako rizikový a nedomyslený

Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vníma zámer celoplošného testovania na COVID-19 z pohľadu ekonomiky SR ako vrcholne rizikový a z pohľadu riešenia situácie v oblasti zdravia ako nedomyslený, bez riadneho manuálu postupnosti krokov po testovaní. Informovala o tom tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.



Komora upozorňuje, že v doterajšej histórii Slovenska nebola pravdepodobne takáto rozsiahla akcia dotýkajúca sa každého občana pripravovaná v takom utajení, bez konzultácie s tými, ktorých sa dotýka. Ani niekoľko dní pred jej uskutočnením nie sú podľa SOPK jasné viaceré kroky, ako sa bude realizovať. Mení sa napríklad zamýšľaný prístup k tým, ktorí sa testu nehodlajú alebo nebudú môcť zúčastniť, navrhované sankcie sú s vysokou mierou pravdepodobnosti za hranou ústavnosti a menia tým ohlasovanú dobrovoľnosť akcie na povinnosť.



"V prípade, že by sa o testovaní diskutovalo okrem iného aj s predstaviteľmi hospodárskej sféry, zrejme by sa zvažoval jeho regionálny rozsah a s vysokou pravdepodobnosťou by bol zvolený takýto postup – oveľa menej nákladný a s výrazne miernejšími dopadmi na našu ekonomiku," predpokladá komora. Testovanie v jednom, prípadne dvoch regiónoch by podľa nej umožnilo získať dostatočne reprezentatívne výsledky.



Verejnosti podľa SOPK chýba odpoveď na zásadnú otázku, pri akom percente pozitívnych testov sa vyvodia závery a aké budú. "Napríklad, ak sa zistí, že pri 50 % zúčastnených občanov bola identifikovaná infekcia napríklad u menej ako 10 % zúčastnených, tak sa nebudú zavádzať ďalšie závažnejšie opatrenia? Alebo – ak toto percento prekročí 20 %, tak uzavrieme ekonomiku? Zoberieme do úvahy aj podiel bezpríznakových ochorení?" pýta sa komora.



Odhaduje, že testy môžu byť pozitívne u približne 10 % účastníkov. Pri 50-percentnej účasti by tak išlo o desatinu z približne 1 milióna testovaných. "Do práce tak nenastúpi 100.000 pracovníkov, a to neberieme do úvahy, že do karantény budú musieť nastúpiť rodinní príslušníci žijúci v spoločných domácnostiach," vyčíslila SOPK. Pri karanténe tých, ktorí sa nezúčastnia testovania, by mohlo dôjsť k výpadku 1 milióna pracovných síl. "Čiže v praxi už takmer dokonalé vypnutie ekonomiky minimálne v danom období," zhodnotila komora.



"Celoplošným testovaním sa vraj chceme vyhnúť celoplošnému uzavretiu krajiny, ale práve jeho prostredníctvom k nemu spejeme. Keď má byť projekt úspešný, musí mať kredibilitu. Ak ju nemá, je odsúdený nielen na neúspech, ale aj na blamáž," varuje vo svojom stanovisku SOPK.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok (20. 10.) v reakcii na kritiku firiem poznamenal, že ľudí, ktorí sa nebudú chcieť dať otestovať, musia presvedčiť ich zamestnávatelia. "Každému zamestnávateľovi mimoriadne záleží, aby mal zdravé prostredie vo firme a aby ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne, neboli ohrození tými, ktorí sa správajú nezodpovedne," povedal Matovič. "Pevne verím, že dokážu prehovoriť do duše nezodpovedným," dodal premiér.