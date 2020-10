SPP svojich zamestnancov netestuje, firma nariadila prácu z domu

Bratislava 28. októbra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nevykonáva preventívne testovanie na ochorenie COVID-19, no od pondelka (26. 10.) nariadil väčšine svojich pracovníkov prácu z domu. Od soboty (24.10.) dočasne zatvoril aj svoje zákaznícke centrá. Informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.



"Na pracovisku môžu vykonávať prácu v zásade len tí zamestnanci, charakter práce ktorých si to vyžaduje, a to za dodržania prísnych hygienických opatrení," uviedol Šebesta s tým, že v predchádzajúcich týždňoch sa zamestnanci v rámci jednotlivých tímov striedali v práci z domu a na pracovisku.



Opatrenia prijaté štátom a spoločnosťou nemajú podľa Šebestu žiadny vplyv na obchodnú činnosť SPP. Podnik prijal potrebné opatrenia vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré pravidelne vyhodnocuje a podľa potreby ich upravuje. Firma zároveň podľa hovorcu zabezpečila pre svojich zamestnancov ochranné prostriedky.



Aj napriek zatvoreným zákazníckym centrám môžu klienti s SPP aj naďalej komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. K dispozícii im je aj zákaznícka linka.