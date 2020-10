SPPK: Potrebujeme udržať plynulú výrobu potravín aj po testovaní

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva kompetentných, aby boli poľnohospodárske a potravinárske firmy zaradené medzi podniky, ktoré v prípade výpadkov zamestnancov budú pracovať v špeciálnom režime. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Zdôraznila, že vzhľadom na blížiace sa plošné testovanie a povinnosť ľudí zostať v niektorých prípadoch v karanténe je nemysliteľné, aby krajina hazardovala s plynulou výrobou potravín. "Vypneme potravinárske linky, prerušíme zber jesenných plodín a prikážeme dojniciam, aby niekoľko týždňov nedávali mlieko?" poznamenala.



Prípadná karanténa ľudí pracujúcich v agropotravinárstve, ktorí sa nezúčastnia na celoplošnom testovaní, nestihnú sa otestovať, respektíve budú pozitívni, môže podľa Holéciovej vážne narušiť plynulú výrobu potravín. Napríklad pre cukrovarnícky sektor môže celospoločenské testovanie spôsobiť zásadné problémy, keďže oba cukrovary sú momentálne v cukrovarníckej kampani a teda v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke.



Upozornila, že podobné obavy vyjadrujú aj pekári, mliekari, chovatelia zvierat či pestovatelia. Obávajú sa, že budú musieť rapídne znížiť výrobu čerstvých potravín, pretože ich nebudú mať s kým vyrábať. Nepriaznivá situácia je aj v poľnohospodárstve, kde pre nadmerné zrážky už tri týždne meškajú práce. Pestovatelia sa preto ponáhľajú so zakladaním novej úrody. Situácia sa však môže ešte skomplikovať už budúci týždeň po prvom kole celoslovenského testovania.



"Chceme preto upozorniť členov vlády a ďalších kompetentných, aby v najbližších dňoch mysleli aj na túto skutočnosť. Kto bude pracovať pri zvieratách a vyrábať potraviny? Produkcia potravín sa nedá len tak vypnúť. Preto navrhujeme, aby sa firmy z agropotravinárskeho sektora zaradili medzi kritickú infraštruktúru štátu, respektíve do určitého špeciálneho režimu. Určite budeme apelovať na našich zamestnancov, aby testovanie absolvovali. Máme však obavy, čo bude v prípade, ak tak neurobia alebo z kapacitných dôvodov im to nebude umožnené? O pozitívnych prípadoch nehovoriac. Nemôžeme si dovoliť stav, keď neotestovaní ľudia nebudú môcť nastúpiť do práce," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová pripomenula, že i napriek absentujúcej podpore zo strany štátu poľnohospodári a potravinári zvládli prvú vlnu pandémie a sú pripravení zvládnuť aj jej druhú vlnu a že je to ich celospoločenská zodpovednosť, záväzok k spotrebiteľovi a krajine.



Poľnohospodári a potravinári podľa nej ubezpečujú, že urobia maximum pre to, aby mali ľudia naďalej na stole čerstvý chlieb, mlieko či mäso. Prioritu má i založenie budúcoročnej úrody. Vyrábať potraviny však musia nepretržite a bez prekážok zo strany štátu. Akékoľvek neuvážené kroky súvisiace s prípadnou karanténou podľa nej ešte viac vystavia krajinu dovozovým produktom otáznej kvality a bezpečnosti.