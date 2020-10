V elektrárni Mochovce v piatok testujú 2200 zamestnancov

Mochovce 30. októbra (TASR) - Slovenské elektrárne v piatok od siedmej hodiny testujú na COVID-19 svojich zamestnancov v Jadrovej elektrárni v Mochovciach. Podľa Pavla Cisárika, príslušníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR povereného dozorom nad testovaním v objekte elektrárne, pokračuje testovanie veľmi rýchlo a efektívne, bez logistických problémov.



„Príprava bola veľmi náročná, zabezpečiť logistiku pre 2200 zamestnancov v Mochovciach nebolo jednoduché. Bolo potrebné pripraviť doslova minútový harmonogram, aby sa nezhromažďovali ľudia. Museli sme zabezpečiť, aby sa mohli dať otestovať aj ľudia, ktorí pracovali v nočnej zmene, a tí, ktorí na nočnú zmenu ešte len prídu. Celkovo očakávame, že sa na testovaní zúčastní zhruba 80 percent zamestnancov,“ povedal riaditeľ závodu Mochovce Martin Mráz.



Pracovníci elektrární v Mochovciach majú k dispozícii odberné miesta v troch stanoch. „V každom stane sú traja odoberači, štyria vyhodnocovači a štyria zapisovatelia, čiže 11 ľudí. Celkovo tu máme 33 ľudí. Testovanie je bezproblémové a plynulé, žiadny test sa nemusel opakovať. Veľká väčšina testov vyšla negatívna, našlo sa však aj pár pozitívnych. Ľudí hneď informujeme, čo majú ďalej robiť,“ zhodnotil testovanie Ivan Fulier, hlavný koordinátor zdravotníckych pracovníkov v Mochovciach.



Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ životne dôležitých zdrojov na výrobu elektriny, ktorých narušenie alebo znefunkčnenie môže spôsobiť narušenie hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenia života a zdravia obyvateľstva, dostali od Ministerstva obrany SR súhlas otestovať na COVID-19 formou antigénových testov zamestnancov Slovenských elektrární vo svojej réžii v piatok 30. októbra a následne opäť ďalší piatok 6. novembra. Celkovo plánuje firma otestovať vyše 4300 zamestnancov vo všetkých svojich prevádzkach, ich testovanie zabezpečuje 70 zdravotníkov.



„Umožní nám to lepšie sa pripraviť na situáciu, ak by bol pozitívne otestovaný väčší počet zamestnancov, ktorí by v pondelok nemohli nastúpiť na výkon pracovných činností. Cieľom je zabezpečiť spoľahlivosť a plynulosť výroby a dodávok elektriny,“ skonštatovala Oľga Baková zo Slovenských elektrární, a. s. Spoločnosť plánuje realizovať plošné testovanie svojich zamestnancov v pravidelných intervaloch až do zlepšenia epidemiologickej situácie.