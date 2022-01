Testovanie v práci podľa R. Sulíka zostane raz týždenne, nie dvakrát

Bratislava 14. januára (TASR) – Testovanie zamestnancov by malo zostať v režime raz týždenne, nie dvakrát, ako bolo uvádzané v Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant omikron), ktorý vláda schválila na stredajšom (12. 1.) zasadnutí. Vyhlásil to v piatok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že išlo o chybu.



V prípade zamestnania sa má podľa vládneho materiálu využívať v maximálnej možnej miere inštitút práce z domu, teda home office. Prezenčne bude naďalej platiť režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Z materiálu tiež vyplývalo, že test bude vyžadovaný aspoň dvakrát do týždňa. Sulík upozornil, že táto informácia sa tam dostala omylom. "Nebude dvakrát týždenne, ostane to, ak tak pri testovaní jedenkrát za týždeň," ozrejmil.



"Mali sme nejaký testovací režim na mesiac december, ten sme predĺžili na mesiac január a vyhodnocujeme priebežne situáciu," skonštatoval s tým, že teraz ešte nevie povedať, čo bude vo februári. Je však podľa neho pravdepodobné, že zostane režim v podobe testu jedenkrát do týždňa.



Zároveň priblížil, že suma, ktorá sa prepláca zamestnávateľom, bola prispôsobená trhovej cene testov. Už sa preto neprepláca šesť eur, ale štyri eurá.