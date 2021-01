V trnavskej automobilke testovali 2726 zamestnancov

Trnava 25. januára (TASR) – Testovanie antigénovými testami absolvovalo v trnavskej automobilke Stellantis do nedele (24. 1.) spolu 2726 zamestnancov závodu a zamestnancov dodávateľských firiem pracujúcich v areáli automobilky. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Švec.



Z toho pozitívnych bolo celkovo 25 osôb, ktoré okamžite nastúpili do karantény. Miera pozitivity počas štyroch dní testovania tak dosiahla 0,92 percenta.



"Testovanie v priestoroch automobilky, ktoré prebieha v koordinácii s mestom Trnava a Okresným úradom, začalo vo štvrtok (21. 1.) a v prípade potreby potrvá do utorka (26. 1.)," informoval Švec.



Spojením skupiny Fiat Chrysler Automobiles FCA a skupiny Groupe PSA, ktorej súčasťou je aj trnavská automobilka, vznikla 16. januára nová spoločnosť Stellantis.