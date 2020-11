V U.S. Steel Košice počet nakazených koronavírusom stúpol na 137

Košice 3. novembra (TASR) – V košických oceliarňach U.S. Steel zaznamenali po víkendovom testovaní 137 zamestnancov s pozitívnym výsledkom testu na nový koronavírus. V pondelok (2. 11.) výroba podľa hovorcu podniku Jána Baču pokračovala bez problémov aj po výmene zmien.



"V priebehu dňa nám nadriadení z jednotlivých pracovísk hlásili ďalších zamestnancov s pozitívnym testom. Na záver dňa to bolo spolu 137 pozitívnych prípadov. Priebežne sa tiež vracajú do práce ďalší preliečení," uviedol Bača.



Zamestnanci oceliarní po víkendovom testovaní nastúpili v pondelok ráno podľa plánovaných rozvrhov zmien. "Nezaznamenali sme žiadne problémy, pretože využili možnosť testovať sa hlavne v mieste svojho bydliska. Majstri od rána začínajú pracovné zmeny bezpečnostnou päťminútovkou, ktorej súčasťou je aj prezentácia negatívnych testov," uviedol hovorca v pondelok dopoludnia. Informoval vtedy, že počet zamestnancov s aktuálnym pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 stúpol za uplynulý víkend o 56. "To znamená, že registrujeme sumárne za podnik 125 pozitívnych prípadov," uviedol s tým, že ďalších viac ako 70 sa už do práce vrátilo po preliečení.



Oceliarne avizovali, že zamestnanci sa pred rannou zmenou budú musieť preukázať negatívnym testom na COVID-19, inak nebudú môcť nastúpiť do práce. U. S. Steel Košice vrátane dcérskych spoločností má zhruba 9500 zamestnancov.