Veľké výpadky zamestnancov nehlási ani chemický priemysel

Bratislava 2. novembra (TASR) – Po víkendovom (31.10. – 1.11.) celoplošnom testovaní na COVID-19 nenastali väčšie výpadky zamestnancov ani v chemickom priemysle. Potvrdil to Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR. Ako spresnil prezident zväzu Roman Karlubík, počty pozitívne testovaných v jednotlivých podnikoch zväzu približne kopírovali výsledky celoslovenského testovania. "Vo väčšine firiem ZCHFP SR nenastal výpadok zamestnancov, alebo len minimálny, bez obmedzenia chodu prevádzky," dodal Karlubík.



Podľa Karlubíkových slov pomohlo aj to, že sa firmy vopred pripravili na výraznejšie výpadky a aktivovali sa tak, aby dokázali predpokladané komplikácie zvládnuť bez prerušenia výroby. "Väčšie výpadky zamestnancov, či už z dôvodu pozitívnych výsledkov zamestnancov, alebo z dôvodu karantény pre pozitívny výsledok člena rodiny, nastali iba v niekoľkých firmách so zvýšeným priemerom pozitívne testovaných," dodal Karlubík s tým, že takéto prípady sa vyskytli medzi malými aj veľkými firmami. V týchto firmách museli od pondelka uzatvoriť aj niektoré výrobné linky, a teda obmedziť svoje výrobné kapacity.



Testovania, ktoré sa uskutočnili vo firmách, hodnotia zamestnávatelia aj zamestnanci väčšinou pozitívne. "Firmy testovali priamo vo svojich areáloch všetkých prihlásených zamestnancov spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Väčšina firiem to bez väčších komplikácií zvládla v rámci jedného dňa, výkon hodnotia na vysokej úrovni, čas čakania bol minimálny, celkovo bol veľmi pozitívny ohlas v kolektíve," doplnil Karlubík.



Ako dodal, niekde sa vyskytli aj zamestnanci s negatívnymi výsledkami testov, ale so zvýšenými teplotami a príznakmi akútneho prechladnutia – tí ostali doma.



Na margo testovania poznamenal, že podniky očakávali väčší počet infikovaných, našťastie sa však tieto prognózy nenaplnili. "Dúfame, že druhé kolo testovania už vo väčšine lokalít nebude nutné. Bolo by však veľmi vhodné, aby vláda umožnila priebežné testovanie vo firmách aj naďalej a prijala k tomu legislatívne, ale aj materiálové (testy zdarma) zabezpečenie," uzavrel Karlubík.