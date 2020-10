Veľký výpadok zamestnancov by mal na Nexis Fibers negatívny dopad

Humenné 30. októbra (TASR) – Výpadok veľkého počtu zamestnancov po celoplošnom víkendovom testovaní obyvateľstva na nový koronavírus by mal na činnosť humenskej vláknarskej spoločnosti Nexis Fibers negatívny dosah. Aj keď by spoločnosť v krajnom prípade musela pristúpiť k postupnému odstavovaniu výrobných procesov, na účasť na testovaní svojich zamestnancov vyzýva.



"Naše technologické zariadenia bežia v režime nepretržitej prevádzky a výpadok veľkého množstva zamestnancov môže mať veľmi negatívne dôsledky," uviedol pre TASR výkonný riaditeľ Nexis Fibers Ján Kučeravý s tým, že možných chýbajúcich zamestnancov sa spoločnosť bude snažiť operatívne nahradzovať z vlastných zdrojov. "V prípade, že to nebude možné, pripravujeme aj scenár postupného odstavovania našich technologických celkov," doplnil.



Spoločnosť aj napriek tomu medzi svojimi zamestnancami distribuovala oznam, aby sa na plošnom testovaní zúčastnili. Zároveň ich upozornila, že bez potvrdenia o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom im nebude umožnený vstup na pracovisko. "Naším cieľom v žiadnom prípade nie je prijímať represívne opatrenia voči zamestnancom ani ich žiadnym spôsobom 'trestať' za ich slobodné rozhodnutie týkajúce sa účasti na testovaní," podotkol Kučeravý s tým, že tento postup má zamestnancov chrániť pred šírením ochorenia na pracovisku. Zároveň zdôraznil, že každý prípad, keď sa zamestnanec na testovaní nezúčastní, bude spoločnosť posudzovať individuálne a "bude postupovať v súlade so zákonmi a inými platnými nariadeniami a odporúčaniami štátnych orgánov".



Ako Kučeravý dodal, v rámci spoločnosti už od začiatku pandémie z vlastnej iniciatívy otestovali približne 100 z takmer 400 zamestnancov. "V troch prípadoch boli testy pozitívne," ozrejmil s tým, že ku koncu októbra zaznamenali v radoch svojich zamestnancov spolu 13 prípadov ochorenia COVID-19. Ich výpadky boli schopní nahrádzať z vlastných zdrojov.