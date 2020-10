Zamestnancov Continental vo Zvolene vo firme testovať nebudú

Zvolen 30. októbra (TASR) – Spoločnosť Continental vo Zvolene nebude testovať zamestnancov vo svojich priestoroch. Limitujúcimi faktormi pre toto rozhodnutie boli neustále sa meniace podmienky. „Mali sme záujem, aby bolo testovanie na ochorenie COVID-19 v objekte firmy v piatok. Keď sa však zmenilo nariadenie vlády, že testovanie bude iba cez víkend, nejdeme do toho. Počas soboty a nedele je v práci menej ľudí ako cez týždeň,“ povedala pre TASR hovorkyňa spoločnosti Kristína Kavická.



Ako dodala, spoločnosť si je vedomá vplyvu celoplošného testovania na zachovanie výroby vo svojich závodoch. „Máme scenáre, ako by mohla situácia v pondelok ráno vyzerať, kým to však nepríde, tak je to stále len na úrovni scenárov,“ poznamenala s tým, že konkrétne prevádzkové opatrenia sú vo firme pripravení prijať okamžite po informácii o počte zamestnancov, ktorým nariadia povinnú karanténu. „Robili sme si prieskum, o tom, koľko zamestnancov sa nechce ísť dať testovať na ochorenie COVID-19. V tomto máme prehľad,“ doplnila a pripomenula, že firma odporúča svojim zamestnancom účasť na celoplošnom testovaní na odberných miestach v mieste ich bydliska.



Continental vo Zvolene zamestnáva približne 1100 zamestnancov, z toho približne 450 je administratívnych pracovníkov. „Niektorí z týchto pracovníkov dlhodobo pracujú z domu, niektorí občas. Denne je ich približne 200, firma ich v tom podporuje, pretože v spoločných priestoroch fabriky je tak menej ľudí,“ ukončila Kavická s tým, že sú výrobný podnik a tímy sú tak rozdelené na zmeny a služby.