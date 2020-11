AZZZ: V žiadnom odvetví nie je výpadok zamestnancov, firmy idú plynule

Bratislava 2. novembra (TASR) - Pre celoplošné testovanie obyvateľstva SR na prítomnosť nového koronavírusu mali firmy obavy o svoj chod, zo dňa na deň mohli vypadnúť z pracovnej činnosti kľúčoví zamestnanci. Nákazu však antigénové testy potvrdili u nízkeho percenta ľudí a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR konštatuje, že neeviduje žiadne odvetvie, ktoré by čelilo výraznému výpadku pracovných síl, a firmy fungujú plynule. Informovala o tom hovorkyňa asociácie Miriam Filová.



„Naplánovať testovanie v strategickom podniku a zároveň neohroziť jeho prevádzku nebolo jednoduché,“ dodáva asociácia s tým, že zamestnávatelia chápu, že vzhľadom na krátkosť času sa pokyny menili zo dňa na deň, treba však podľa nej dodať, že často sa meniace usmernenia komplikovali plánovanie a prípravu samotného testovania, aby sa neohrozil chod firiem. „Všetky logistické výzvy si vyžadovali úzku koordinovanú spoluprácu všetkých strán,“ podotkla asociácia.



Ako spresnila, viaceré podniky kritickej infraštruktúry celoplošne testovali svojich zamestnancov už v piatok (30. 10.), pričom testovanie nesprevádzali vďaka dôkladnej príprave žiadne vážnejšie komplikácie.



„Veríme, že celoplošné testovanie odvráti úvahy o tzv. lockdowne, ktorý bol ešte pred pár dňami často skloňovaný,“ vyjadrila sa asociácia s tým, že už len samotné úvahy a vyhlásenia politikov na túto tému majú negatívny dosah na obchodné vzťahy, keď môžu byť v dôsledku neistoty zahraničných partnerov rušené aj vzájomné kontrakty. „Už v prvej vlne pandémie boli mnohé podniky svojimi odberateľmi upozornené, že pri neplnení objednávok na 100 % pristúpia k penalizácii v plnom zmluvnom rozsahu až po prerušenie/ukončenie spolupráce s okamžitou platnosťou,“ upozornila asociácia. Táto situácia by mohla mať pre mnohé exportné podniky likvidačné dôsledky.



Ako uzavrela AZZZ, pri potenciálnom druhom kole testovania sú zamestnávatelia za to, aby sa konalo len v nevyhnutných regiónoch, kde sa preukázali ohniská nákazy. „Zamestnávatelia majú zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov a aby sa vyhli nekontrolovateľnému šíreniu nákazy na pracovisku, kontrolujú v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR negatívne testy svojich zamestnancov,“ dodala asociácia.