Teva Pharmaceutical vo štvrtom kvartáli dosiahla zisk 480 miliónov USD
Autor TASR
Tel Aviv 28. januára (TASR) - Izraelská farmaceutická skupina Teva Pharmaceutical Industries za štvrtý kvartál vykázala čistý zisk v sume 480 miliónov USD (400,9 milióna eur), čiže 41 centov na akciu. V rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka pritom skončila v čistej strate 217 miliónov USD, čiže 19 centov na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Po úprave o jednorazové položky bol zisk farmaceutickej skupiny v objeme 1,13 miliardy USD, čiže 96 centov na akciu. Išlo o jeho rast z úrovne 816 miliónov USD, čiže 71 centov na akciu, v rovnakom období predošlého roka. Upraveným ziskom výrobca liekov prekonal očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že bude 64 centov na akciu. Tržby firmy vo štvrtom kvartáli medziročne stúpli na 4,711 miliardy USD z úrovne 4,229 miliardy USD.
V tomto roku Teva Pharmaceutical Industries očakáva tržby 16,4 až 16,8 miliardy USD a upravený zisk v pásme 2,57 až 2,77 USD na akciu. Analytici v priemere prognózujú celoročný zisk 2,77 USD na akciu pri tržbách 16,99 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1974 USD)
