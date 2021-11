Thajsko sa chce zapojiť do rokovaní o členstve v obchodnom pakte

Bangkok 22. novembra (TASR) - Thajsko má v úmysle pripojiť sa k rozhovorom o členstve v transpacifickej dohode o voľnom obchode napriek odporu niektorých politikov a podnikateľských skupín, ktorí majú obavy, že by to mohlo uškodiť podnikateľom v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Informoval o tom v pondelok tlačový úrad vlády.



Krajina juhovýchodnej Ázie už dlho prejavuje záujem o pripojenie sa k 11-člennej Komplexnej a progresívnej dohode o transpacifickom partnerstve (CPTPP). Vláda v Bangkoku to považuje za cestu k posilneniu ekonomiky a zvýšeniu konkurencieschopnosti sektorov, ako sú elektronika a poľnohospodárstvo, ktoré čelia tvrdej konkurencii firiem z Vietnamu a Malajzie, členov CPTPP.



Partnerstvo, ktoré v roku 2018 podpísalo 11 štátov, je najväčším paktom voľného obchodu v ázijsko-tichomorskom regióne a predstavuje približne 13,5 % globálnej ekonomiky. Jeho cieľom je čeliť rastúcemu ekonomickému vplyvu Číny. Dohodu podpísali Japonsko, Kanada, Austrália, Vietnam, Nový Zéland, Singapur, Mexiko, Peru, Brunej, Čile a Malajzia. Členské štáty bloku neuplatňujú voči sebe približne 95 % pôvodných ciel.



Spojené štáty, jeden z hlavných zástancov tichomorského bloku za exprezidenta Baracka Obamu, vycúvali z rokovaní o partnerstve v roku 2017, počas vlády vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



Thajská vláda podľa tlačovej správy "vypočula verejnú mienku a odporúčania dolnej komory parlamentu a pripraví opatrenia pre tých, ktorých by členstvo v bloku mohlo ovplyvniť".



CPTPP má výhody aj negatívne aspekty, ktoré si vyžadovali starostlivé zváženie, uvádza sa v správe s tým, že niektoré podmienky je možné dohodnúť pred vstupom.



"Premiér zopakoval, že rokovania sú v najlepšom záujme Thajčanov a neznamenajú okamžité pristúpenie k paktu," dodáva sa v správe.



Opozičné strany a niektoré podnikateľské skupiny v Thajsku varujú, že bezcolný prístup iných členských krajín CPTPP by mohol viesť k záplave poľnohospodárskych a farmaceutických produktov a poškodiť thajské firmy.



V septembri podala žiadosť o vstup do CPTPP aj Čína.