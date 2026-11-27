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Thales kupuje firmu Lumibird zaoberajúcu sa laserovými technológiami
Navrhovaná transakcia stanovuje hodnotu firmy Lumibird na 30,10 eura za akciu.
Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsky koncern Thales, ktorý podniká v oblasti leteckej a obrannej techniky, oznámil, že začal exkluzívne rokovania o akvizícii podielu na úrovni 51,6 % v spoločnosti Lumibird zaoberajúcej sa laserovými technológiami. Podiel chce Thales kúpiť od subjektov kontrolovaných generálnym riaditeľom Lumibirdu Marcom Le Flohicom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Navrhovaná transakcia stanovuje hodnotu firmy Lumibird na 30,10 eura za akciu. Znamená to prémiu 24,7 % oproti mesačnej priemernej cene akcií pred zverejnením plánovanej akvizície, uviedla spoločnosť Thales. Dodala, že doplatiť môže dodatočných až 2,56 eura za akciu, ak sa splnia určité podmienky spojené s výnosom z plánovaného predaja medicínskej divízie firmy Lumibird.
Koncern Thales uviedol, že navrhovaná cena ohodnocuje divíziu fotoniky spoločnosti Lumibird na približne 440 miliónov eur. Po akvizícii kontrolného podielu má spoločnosť Thales v úmysle odštartovať zjednodušenú povinnú ponuku na odkúpenie zostávajúcich akcií spoločnosti Lumibird za rovnakých podmienok.
Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v druhom štvrťroku 2027. Akcie spoločnosti Thales na parížskej burze vzrástli o 1,88 % na 238,20 eura za kus a akcie firmy Lumibird stúpli o 17,52 % na 28,85 eura za kus.
Navrhovaná transakcia stanovuje hodnotu firmy Lumibird na 30,10 eura za akciu. Znamená to prémiu 24,7 % oproti mesačnej priemernej cene akcií pred zverejnením plánovanej akvizície, uviedla spoločnosť Thales. Dodala, že doplatiť môže dodatočných až 2,56 eura za akciu, ak sa splnia určité podmienky spojené s výnosom z plánovaného predaja medicínskej divízie firmy Lumibird.
Koncern Thales uviedol, že navrhovaná cena ohodnocuje divíziu fotoniky spoločnosti Lumibird na približne 440 miliónov eur. Po akvizícii kontrolného podielu má spoločnosť Thales v úmysle odštartovať zjednodušenú povinnú ponuku na odkúpenie zostávajúcich akcií spoločnosti Lumibird za rovnakých podmienok.
Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v druhom štvrťroku 2027. Akcie spoločnosti Thales na parížskej burze vzrástli o 1,88 % na 238,20 eura za kus a akcie firmy Lumibird stúpli o 17,52 % na 28,85 eura za kus.