Thales kupuje Impervu, chce posilniť pozíciu v kyberbezpečnosti

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsky zbrojársky koncern Thales kupuje americkú spoločnosť Imperva pôsobiacu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Kontrakt v hodnote 3,6 miliardy USD (3,24 miliardy eur) by tak mal francúzskej firme umožniť výraznejšie diverzifikovať aktivity z tradičného zbrojárskeho biznisu do sektora kyberbezpečnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Thales odkúpi Impervu od softvérovej investičnej firmy Thoma Bravo. Francúzska spoločnosť uviedla, že kontrakt by mal v strednodobom horizonte zvýšiť jej zisk na akciu a tržby by mali vzrásť takmer o 500 miliónov eur.



"Tento kontrakt skutočne mení rozsah nášho pôsobenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti," povedal pre analytikov šéf firmy Thales Patrice Caine. Zároveň dodal, že dohoda o prevzatí Impervy je jednou z mála možností stať sa prémiovým hráčom na globálnom trhu kyberbezpečnosti. Práve kybernetické útoky označujú mnohé firmy v poslednom období za najväčšiu hrozbu pre svoje aktivity.



Kúpa firmy Imperva predstavuje najvýraznejšiu akvizíciu zo strany Thalesu od roku 2019. Vtedy kúpil za 5,6 miliardy USD výrobcu čipov Gemalto a posilnil tak svoju pozíciu na rýchlo rastúcom trhu digitálnej bezpečnosti. Kontrakt s Impervou plánuje Thales dokončiť v budúcom roku. Akvizíciu ešte musia schváliť regulačné úrady, francúzsky koncern však nepredpokladá väčšie problémy.



(1 EUR = 1,1096 USD)