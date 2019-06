The Times: Británia a Rusko zvažujú stretnutie Mayová - Putin

Mayová sa s Putinom stretla vlani na novembrovom summite G20 v Argentíne, kde k nej ruský prezident neformálne pristúpil.

Londýn 17. júna (TASR) - Odchádzajúca britská premiérka Theresa Mayová zvažuje osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v snahe o začatie otepľovania vo vzájomných vzťahoch ešte pred nástupom nového britského premiéra, ktorý ju v úrade už čoskoro vystrieda. Oba lídri by sa mohli stretnúť na júnovom summite krajín G20 v Japonsku, napísal britský denník The Times.



Noviny uviedli, že stretnutie Mayovej s Putinom sa uskutoční jedine vtedy, ak bude jasný účel tohto stretnutia. Mayová sa s Putinom stretla vlani na novembrovom summite G20 v Argentíne, kde k nej ruský prezident neformálne pristúpil.



Agentúra Reuters pripomenula, že diplomatické vzťahy medzi Ruskom a Britániou sa dostali na najnižšiu úroveň za uplynulé desaťročia po útoku na bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Oboch otrávili vlani v marci v anglickom meste Salisbury.



Londýn po otrave vyhlásil, že voči Skripaľovcom bola použitá vojenská nervovoparalytická látka novičok, vyrobená v Rusku, a pokus o vraždu "takmer určite" schválil Kremeľ. Rusko svoju účasť na útoku v Salisbury odmieta.



Európski spojenci a Spojené štáty sa následne priklonili k Mayovej postoju a nariadili najrozsiahlejšie vyhostenie ruských diplomatov od obdobia studenej vojny. Moskva vzápätí oznámila vyhostenie diplomatov západných.



Summit G20 v japonskej Osake (28.-29. júna) bude pravdepodobne Mayovej poslednou medzinárodnou vrcholovou schôdzkou v úrade premiérky, píše britský denník The Guardian.