Thermál Nesvady pripravuje rozšírenie kúpaliska

Nesvady 18. júla (TASR) - Spoločnosť Thermál Nesvady plánuje rozšírenie existujúceho termálneho kúpaliska v Nesvadoch v okrese Komárno. Cieľom je dovybavenie areálu kúpaliska, zatraktívnenie rekreácie pre všetky vekové kategórie a predĺženie doby využitia mimo hlavnej sezóny nielen pre obyvateľov mesta, ale aj širšieho územia, uvádza investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Zároveň konštatuje, že aktuálna kapacita 1630 návštevníkov denne, prípadne 326 osôb jednorazovo počas letnej prevádzky je už nepostačujúca.



Existujúci areál termálneho kúpaliska by sa mal rozšíriť o nové bazény, tobogany, atrakcie, wellness, objekty stravovania, sociálne služby a hygienické zariadenia, bufety a stánky, ihriská a areálový mobiliár. Pribudnúť by mala aj zeleň a vegetácia, spevnené plochy, strojné a technické vybavenie, areálová infraštruktúra, nové zdroje podzemných vôd pre areál kúpaliska, súvisiace objekty vybavenosti a skladov či priestory pre autokemping. Súčasný počet 92 parkovacích miest by sa mal zvýšiť na 452 parkovacích miest, vzniknúť by mali nové bicyklové státia.



Celková výmera existujúceho areálu termálneho kúpaliska predstavuje zhruba 44.000 štvorcových metrov, po rozšírení by mala dosiahnuť 75.000 štvorcových metrov. Ukončenie všetkých stavebných a realizačných prác investor odhaduje na roky 2025 až 2026. "Je však možné, že sa bude rozširovanie termálneho kúpaliska realizovať etapovite. V tom prípade bude možné odovzdávať do užívania aj jednotlivé etapy rozširovania termálneho kúpaliska postupne," upozornil investor.



Investícia bude priamo nadväzovať na existujúci areál termálneho kúpaliska, ktoré je v prevádzke od júla 2019. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Thermál Nesvady, ktorej jediným vlastníkom je mesto Nesvady. Kúpalisko postavila vtedy ešte obec Nesvady z vlastných zdrojov, náklady na výstavbu dosiahli viac ako štyri milióny eur.