Thermo|Solar potiahol vlani zahraničný vlastník, spoločnosť zdvojnásob

Žiar nad Hronom 15. februára (TASR) - Zdvojnásobenie tržieb a zvýšenie zamestnanosti o pätinu, zaznamenal v uplynulom roku najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, spoločnosť Thermo|Solar Žiar nad Hronom. Rok 2022 bol pre firmu zároveň rokom, ktorý jej priniesol nového vlastníka, finančný kapitál na ďalší rozvoj a rozšírenie výrobného programu. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas.



"Toto všetko sme absolvovali na pozadí najväčšej energetickej krízy v Európe, vojny na Ukrajine a zastavení výroby primárneho hliníka v Slovalcu Žiari nad Hronom," konštatoval.



Spoločnosť vstúpila do sezóny 2022 ako člen Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassner. V štruktúrach skupiny začala pôsobiť ako jediný výrobca slnečných kolektorov a dvorný dodávateľ tejto technológie pre všetky obchodné zložky skupiny v Európe i v zámorí.



"Máme v pláne rozsiahle zvýšenie výroby v existujúcom závode a diverzifikáciu výroby. Vlastníme pozemky v okolí súčasnej prevádzky, kde v priebehu nasledujúcich rokov rozšírime výrobu. Pred krízou v roku 2009 sme zamestnávali 120 ľudí, v súčasnosti približne polovicu. Vstup investora by nás mal dostať na pôvodné čísla. V roku 2022 sme už zvýšili stav o pätinu," uviedol ďalej Gottas.



Rodinný podnik Hargassner je najväčším nezávislým výrobcom kotlov na biomasu v Európe a nachádza sa v etape zásadného rozvoja a rozširovania portfólia. V roku 2020 prebrala skupina Hargassner rakúsku firmu Gilles, ktorá sa špecializuje na priemyselné aplikácie a výrobu kotlov s výkonmi do 2,5 MW. V roku 2021 sa skupina spoločností Hargassner rozšírila o poľskú spoločnosť Rakoczy Stal, ktorá je výrobcom kotlov na biomasu.



Thermo|Solar okrem termických kolektorov v súčasnosti vyrába a dodáva aj komponenty pre fotovoltiku a vlastné tepelné čerpadlá. Po rozšírení výroby začala spoločnosť v tomto roku produkovať aj komponenty pre kotle na biomasu.



Zakladatelia spoločnosti Thermo|Solar, vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej viac ako 35-ročnej existencie stovky tisíc solárnych systémov. Využívajú sa hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely. Žiarske kolektory boli doteraz inštalované takmer v 80 krajinách sveta.