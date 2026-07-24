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Thermo/Solar štartuje projekt výroby technologických blokov
V žiarskom závode sa v rámci nového projektu vyrábajú dva nosné produktové rady priemyselných hydraulických staníc - stanice na ohrev pitnej vody a odovzdávacie stanice tepla.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. júla (TASR) - Žiarsky závod Thermo/Solar spúšťa popri produkcii slnečných kolektorov projekt Hydraulika, zameraný na výrobu technologických blokov pre Hargassner. Žiarska fabrika tak podľa vedúceho obchodného oddelenia spoločnosti Tomáša Jančaříka preberá plnú zodpovednosť za finálnu výrobu, montáž a dodávku ucelených hydraulických blokov, ktoré smerujú priamo do materskej spoločnosti Hargassner v Rakúsku.
„Prvé výrobné série špičkových energetických staníc už v týchto dňoch opúšťajú slovenské linky,“ podotkol Jančarík s tým, že projekt predstavuje pre žiarsky výrobný závod významný míľnik. Dodal, že už nevyrábajú len jednotlivé komponenty, ale v Žiari nad Hronom kompletizujú celé zložité technologické bloky v rôznych konštrukčných prevedeniach, ktoré sú srdcom moderných kotolní na biomasu po celej Európe.
„Táto diverzifikácia zabezpečuje stabilitu bez ohľadu na momentálne výkyvy na trhu s termickými kolektormi,“ poznamenal Jančarík. V žiarskom závode sa v rámci nového projektu vyrábajú dva nosné produktové rady priemyselných hydraulických staníc - stanice na ohrev pitnej vody a odovzdávacie stanice tepla.
„Prvé výrobné série špičkových energetických staníc už v týchto dňoch opúšťajú slovenské linky,“ podotkol Jančarík s tým, že projekt predstavuje pre žiarsky výrobný závod významný míľnik. Dodal, že už nevyrábajú len jednotlivé komponenty, ale v Žiari nad Hronom kompletizujú celé zložité technologické bloky v rôznych konštrukčných prevedeniach, ktoré sú srdcom moderných kotolní na biomasu po celej Európe.
„Táto diverzifikácia zabezpečuje stabilitu bez ohľadu na momentálne výkyvy na trhu s termickými kolektormi,“ poznamenal Jančarík. V žiarskom závode sa v rámci nového projektu vyrábajú dva nosné produktové rady priemyselných hydraulických staníc - stanice na ohrev pitnej vody a odovzdávacie stanice tepla.