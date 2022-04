Thermo|Solar: Súčasné ceny energií výrazne zvyšujú predaj kolektorov

Žiar nad Hronom 6. apríla (TASR) - Súčasné ceny energií výrazne napomáhajú výrobcom alternatívnych zdrojov. Najväčšiemu slovenskému výrobcovi solárnych kolektorov, spoločnosti Thermo|Solar Žiar nad Hronom, sa za 1. štvrťrok 2022 zvýšili medziročne tržby až dvojnásobne. Výrazne vyšší odbyt sa pritom týka všetkých krajín, do ktorých spoločnosť vyváža.



"Signalizuje to zotavenie sa trhov po koronakríze a zároveň preferovanie environmentálnych výrob," uviedol pre TASR riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas. "Už vlani sme zaznamenali približne štvrtinový rast odbytu, ale tento rok je to najväčší boom za posledné desaťročie," dodal.



Najvyšší rast firma zaznamenáva na trhu v Rakúsku, za 1. štvrťrok tam predali viac ako trojnásobok toho, čo pred rokom. Predaje sú však výrazne lepšie aj v Nemecku, ČR, Maďarsku, Rumunsku a Lotyšsku. "Potešiteľný je aj rast na domácom trhu, kde sme predali za 1. štvrťrok medziročne 2,5-krát viac," pripomína Gottas.



Poukazuje ale aj na to, že situácia je veľmi napätá v oblasti dodávok surovín a energií. "Hliník a meď sú historicky najdrahšie, ale čo je horšie, mnohokrát nie sú dostupné v reálnom čase ani za nadsadené ceny. A to sa ešte naplno neprejavilo embargo na dovoz surovín a tovarov z Ruska, ktoré je jedným z najväčších svetových výrobcov a vývozcov hliníka. Navyše, domáci výrobca Slovalco ide len na časť kapacít, pretože ceny energií sú pre neho likvidačné," uviedol ďalej.



Podľa neho vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete majú práve alternatívne zdroje energie, ako sú slnečné kolektory a obnoviteľné zdroje energií vôbec, priestor na rast.



Žiarske kolektory boli doteraz inštalované v 74 krajinách sveta. Spoločnosť zaznamenala v roku 2021 tržby na úrovni 2,76 milióna eur, čo bolo medziročne asi o štvrtinu viac.