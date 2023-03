Thermo/Solar Žiar zvýšil medziročne tržby o rekordných 118 percent

Žiar nad Hronom 14. marca (TASR) - Medziročný nárast tržieb o 118 percent na 6,05 milióna eur zaznamenal vlani najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov Thermo/Solar Žiar so sídlom v Žiari nad Hronom. Ide o najvyšší rast v histórii firmy, za ktorý vďačí súčasnej popularite OZE na trhoch doma i v zahraničí.



"Okrem najdôležitejšieho domáceho trhu, podporovaného poukážkami na OZE, sme v minulom roku produkciu umiestnili na tradičných trhoch, ako Rakúsko, Nemecko, ČR, Maďarsko. Darilo sa nám aj v Belgicku, Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku, Portugalsku či východných krajinách, ako sú Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Rumunsko. Enormný dopyt po energii zo slnka sme pocítili najmä vo Francúzsku," okomentoval situáciu riaditeľ spoločnosti Thermo/Solar Alfréd Gottas. V roku 2023 žiarsky výrobca priamo exportoval do 19 krajín sveta.



"Čo sa týka tržieb, pokračujeme v nastúpenom trende aj v roku 2023. Za január 2023 sme zdvojnásobili tržby oproti januáru 2022, február 2023 bol o 80 percent medziročne lepší," konštatoval Gottas.



Spoločnosť vstúpila do sezóny 2022 ako člen Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassner. V štruktúrach skupiny začala pôsobiť ako jediný výrobca slnečných kolektorov a dvorný dodávateľ tejto technológie pre všetky obchodné zložky skupiny v Európe i zámorí.



Od januára vznikla vo firme nová divízia Biomasa, zameraná na výrobu kompaktných tepelných čerpadiel, konštrukcií pre FV panely a v rámci skupiny Hargassner aj na niektoré súčiastky pre kotly vrátane elektrorozvádzačov.



Firma v súčasnosti disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300.000 m2 kolektorov ročne. V roku 2022 už zvýšili stav zamestnancov v žiarskom závode o pätinu na asi 60 a v pláne je rozsiahle zvýšenie výroby a jej diverzifikácia. Firma vlastní pozemky v okolí súčasnej prevádzky, kde v priebehu nasledujúcich rokov rozšíri výrobu.