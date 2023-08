Thermo|Solar Žiar zvyšuje počty zamestnancov

Žiar nad Hronom 6. augusta (TASR) - Spoločnosť Thermo|Solar Žiar, najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, spolu s rozširovaním výroby zvyšuje aj počty zamestnancov. V roku 2022 zvýšil medziročne ich počet o 17 percent. Aktuálne ich má 52 a plánuje priberať ešte ďalších. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas.



Spoločnosť sa podľa neho v súčasnosti nachádza v štádiu výrazného rozvoja všetkých svojich aktivít. Nielen v oblasti výroby slnečných kolektorov a komponentov k nim, ale aj v oblasti nových výrob pre rakúsku skupinu Hargassner, ktorej členom sa stala na jar roku 2022.



V priebehu roka 2023 bola do skupiny včlenená poľská spoločnosť Heiztechnik, ktorá dopĺňa sortiment skupiny o niektoré typy kotlov a väčšie tepelné čerpadlá. "V budúcnosti predpokladáme ďalšie rozšírenie sortimentu našej spoločnosti o výrobky tejto sesterskej spoločnosti," doplnil Gottas.



"Pred krízou v roku 2009 sme zamestnávali 120 ľudí a od vstupu skupiny Hargassner a diverzifikácie výroby si sľubujeme návrat na túto úroveň. Vlastníme pozemky v okolí súčasnej prevádzky a na tých budeme v priebehu nasledujúcich rokov rozširovať výrobu," uviedol.



Thermo|Solar Žiar zaznamenal za 1. polrok 2023 približne rovnaké tržby ako za celý rok 2021. V prvom polroku rástol medziročne predaj hlavne na západných trhoch.



Spoločnosť sa v súčasnosti nachádza v štádiu výrazného rozvoja prakticky všetkých svojich aktivít. Prebieha modernizácia a rozširovanie výroby strojárskych komponentov a zo Žiaru nad Hronom prúdia do skladov rakúskej materskej firmy tisíce komponentov potrebných na výrobu kotlov na drevo. Pribudla nová počítačom riadená píla. Prebieha vývoj niekoľkých jednoúčelových strojov zvyšujúcich možnosť zamestnania nových pracovníkov v oblasti výroby strojárenského sortimentu pre skupinu Hargassner i komponentov pre fotovoltiku.



Žiarske kolektory boli doteraz inštalované v takmer 80 krajinách celého sveta. Počas viac ako 40-ročnej existencie vyrobil stovky tisícov solárnych systémov.