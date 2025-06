Thyssenkrupp: Americké clá majú obmedzený vplyv

Düsseldorf 4. júna (TASR) - Americké clá na dovoz ocele majú na spoločnosť Thyssenkrupp Steel Europe len obmedzený priamy vplyv. Ale ich zvýšenie na 50 % so sebou prináša tlak na obchodné vzťahy v širšom zmysle. Uviedol to v stredu nemecký priemyselný konglomerát. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Hlavný trh oceliarskej spoločnosti Thyssenkrupp je v Európe a objem vývozu oceľových výrobkov do USA je nízky,“ uviedla spoločnosť v e-mailovom vyhlásení pre agentúru Reuters.



„Napriek tomu ďalšie zvýšenie ciel predstavuje enormnú záťaž pre transatlantický obchod,“ pokračuje vyhlásenie konglomerátu, v ktorom poukazuje na riziko diverzifikácie a presmerovania dodávok ocele do Európy namiesto do USA, čo zvýši tlak na európsky trh.