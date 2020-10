Thyssenkrupp chce rýchlu pomoc vlády, podporuje prevzatie podielu

Düsseldorf 15. októbra (TASR) - Nemecká vláda sa musí urýchlene rozhodnúť, či prevezme podiel v oceliarskej divízii spoločnosti Thyssenkrupp a podporí tak oblasť, ktorá je kľúčovou pre ďalší významný sektor hospodárstva - automobilový priemysel. Povedal to vo štvrtok šéf zamestnaneckej rady v oceliarskej divízii Thyssenkruppu Tekin Nasikkol.



Ako uviedol, situácia je vážna a produkcia ocele potrebuje podporu. "Som presvedčený, že prevzatie podielu štátom by bol v súčasnej kríze správny krok," povedal pre agentúru Reuters Nasikkol.



Zopakoval tak požiadavky, aké prezentovala pred časom IG Metall, najväčšia odborová organizácia v Nemecku. Aj tá vyzvala vládu na prevzatie podielu v oceliarskom biznise, ktorý je pod obrovským tlakom v dôsledku dovozu lacnej čínskej ocele. Okrem toho na produkciu ocele negatívne pôsobia problémy automobilového sektora a nástup pandémie nového koronavírusu.



Podľa Nasikkola je potrebné, aby vláda o ďalšom kroku rozhodla čo najrýchlejšie. "Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do Vianoc," povedal s tým, že príležitosťou bude celoštátny oceliarsky samit, ktorý sa uskutoční 11. decembra. Vláda sa však nechala počuť, že prevzatie podielu nie je podľa nej vhodným riešením.