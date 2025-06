Thyssenkrupp: EÚ má nástroje na zníženie vplyvu ciel na oceľ v USA

Brusel 5. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) má nástroje na zníženie vplyvu amerických ciel a nadmernej čínskej kapacity na oceliarsky priemysel, ako je napríklad zastavenie dovozu ocele z Ruska. Uviedla to vo štvrtok členka predstavenstva Thyssenkrupp Ilse Henneová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Únia zakázala dovoz ocele z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu, pričom tieto dodávky budú odstránené postupne. Úplné zastavenie je jedným z nástrojov, ktoré môže blok použiť, aby pomohol svojmu oceliarskemu priemyslu prekonať clá v USA a prebytok čínskej ponuky, povedala Henneová počas konferencie s eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom.



„Do Európy stále prichádza ruská oceľ. Koľko? Tri až štyri milióny (ton ročne),“ povedala Henneová, podľa ktorej je veľmi ľahké to zastaviť. „Bezpečnosť začína uistením sa, že priemyselné odvetvia prežijú. A pre oceliarsky priemysel to znamená jednoducho použiť množstvo obranných nástrojov, ktoré už máme,“ vyhlásila.



EÚ v súčasnosti rokuje aj o obchodnej dohode s Indiou, pričom rokovania by sa mali uzavrieť do konca tohto roka. India sa snaží zabezpečiť lepší prístup pre svoj vývoz ocele na rôzne trhy vrátane EÚ.



Únia sa pritom už obáva, že veľká časť čínskej výroby ocele a hliníka bude presmerovaná z USA, aby zaplavila Európu, keďže čínska štátna pomoc spôsobila prebytok ponuky na dopytom.



Európska komisia už v apríli sprísnila existujúce kvóty na dovoz ocele a pracuje na nahradení týchto opatrení prísnejším systémom pred uplynutím ich platnosti v budúcom roku.