< sekcia Ekonomika
Thyssenkrupp Marine Systems sa odčlení od materského koncernu
Očakáva, že nová spoločnosť bude zapísaná do obchodného registra v polovici októbra. Bezprostredne potom bude nasledovať jej kótovanie na akciovej burze vo Frankfurte nad Mohanom.
Autor TASR
Essen 8. augusta (TASR) - Najväčší nemecký výrobca vojnových lodí, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), sa stane nezávislou spoločnosťou. Rozhodli o tom akcionári materského koncernu Thyssenkrupp, ktorí v piatok na valnom zhromaždení schválili odčlenenie spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Thyssenkrupp si prostredníctvom novej holdingovej spoločnosti ponechá väčšinový podiel 51 % v TKMS. Zostávajúcich 49 % akcií TKMS bude prevedených na akcionárov skupiny Thyssenkrupp v pomere k ich podielom, čím sa stanú priamymi akcionármi novej spoločnosti. Podľa vlastných údajov je TKMS svetovým lídrom na trhu s nejadrovými ponorkami, ktoré stavia spolu s fregatami a korvetami. Generálny riaditeľ skupiny Thyssenkrupp Miguel López uviedol, že odčlenenie má za cieľ poskytnúť divízii väčšiu slobodu a priestor na rast.
Očakáva, že nová spoločnosť bude zapísaná do obchodného registra v polovici októbra. Bezprostredne potom bude nasledovať jej kótovanie na akciovej burze vo Frankfurte nad Mohanom. Spoločnosť so sídlom v meste Kiel na severe Nemecka zamestnáva približne 8200 ľudí.
Thyssenkrupp si prostredníctvom novej holdingovej spoločnosti ponechá väčšinový podiel 51 % v TKMS. Zostávajúcich 49 % akcií TKMS bude prevedených na akcionárov skupiny Thyssenkrupp v pomere k ich podielom, čím sa stanú priamymi akcionármi novej spoločnosti. Podľa vlastných údajov je TKMS svetovým lídrom na trhu s nejadrovými ponorkami, ktoré stavia spolu s fregatami a korvetami. Generálny riaditeľ skupiny Thyssenkrupp Miguel López uviedol, že odčlenenie má za cieľ poskytnúť divízii väčšiu slobodu a priestor na rast.
Očakáva, že nová spoločnosť bude zapísaná do obchodného registra v polovici októbra. Bezprostredne potom bude nasledovať jej kótovanie na akciovej burze vo Frankfurte nad Mohanom. Spoločnosť so sídlom v meste Kiel na severe Nemecka zamestnáva približne 8200 ľudí.