Thyssenkrupp Marine Systems vstúpil na frankfurtskú burzu
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. októbra (TASR) - Najväčší nemecký výrobca vojnových lodí Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) v pondelok úspešne vstúpil na burzu. Spoločnosť, ktorá sa odčlenila od materského koncernu Thyssenkrupp, stanovila cenu svojich akcií na úrovni 60 eur za kus. Krátko po začiatku obchodovania vo Frankfurte nad Mohanom akcie stúpli na 89 eur a následne sa priblížili k hranici 100 eur za kus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hodnota spoločnosti TKMS po vstupe na burzu dosiahla viac ako tri štvrtiny hodnoty materskej skupiny Thyssenkrupp. V rámci odčlenenia dostali akcionári Thyssenkrup za každých 20 svojich akcií jednu akciu TKMS. Koncern Thyssenkrupp zostáva majoritným akcionárom v TKMS s podielom 51 %.
TKMS je podľa údajov na svojej webovej stránke svetovým lídrom na trhu s ponorkami bez jadrového pohonu. Spoločnosť vyrába aj fregaty a korvety. V lodeniciach na severe Nemecka a v Brazílii zamestnáva približne 9000 ľudí. K vyčleneniu námornej divízie pristúpil koncern Thyssenkrupp v rámci plánovanej reorganizácie.
