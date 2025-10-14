Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Thyssenkrupp Marine Systems vstupuje na frankfurtskú burzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

TKMS je podľa údajov na svojej webovej stránke svetovým lídrom na trhu s ponorkami bez jadrového pohonu.

Autor TASR
Essen 14. októbra (TASR) - Nemecký výrobca ponoriek a vojnových lodí Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bude zastúpený na akciovej burze vo Frankfurte nad Mohanom. Spolkový úrad pre finančný dohľad (BaFin) schválil tento krok a vstup sa uskutoční 20. októbra, oznámil v utorok materský koncern Thyssenkrupp. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Kótovaním TKMS na burze otvárame v spoločnosti Thyssenkrupp novú kapitolu,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Miguel López. „Uľahčujeme rastové príležitosti a prístup na kapitálový trh pre TKMS a zároveň vytvárame hodnotu pre našich akcionárov,“ dodal.

TKMS je podľa údajov na svojej webovej stránke svetovým lídrom na trhu s ponorkami bez jadrového pohonu. Spoločnosť vyrába aj fregaty a korvety. V lodeniciach na severe Nemecka a v Brazílii zamestnáva približne 8300 ľudí. K vyčleneniu námornej divízie pristúpil koncern Thyssenkrupp v rámci plánovanej reorganizácie.

Akcionári materskej spoločnosti dostanú jednu akciu TKMS za každých 20 akcií Thyssenkrupp, ktoré vlastnia, a to 17. októbra. „Každý, kto v tento deň vlastní akcie Thyssenkrupp AG, automaticky dostane zodpovedajúci počet akcií TKMS na svoj depozitný účet,“ uvádza sa v tlačovej správe.
