ThyssenKrupp Marine Systems zachraňuje nemeckú lodenicu MV Werften

Berlín 10. júna (TASR) - Nemecký výrobca lodí a ponoriek ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) v piatok oznámil, že sa dohodol na kúpe lodenice MV Werften, ktorá začiatkom roka vyhlásila bankrot, od jej ázijského vlastníka. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť TKMS vo vyhlásení uviedla, že obe strany sa dohodli na dôvernosti kúpnej ceny.



MV Werften sa dostala do problémov po tom, čo pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla dopyt po výletných lodiach, ohrozila tisíce pracovných miest a zasadila ranu miestnej ekonomike.



Podľa vyhlásenia TKMS prevzatie MV Werften poskytne "jednej z lodeníc s najbohatšou tradíciou v Nemecku dlhodobú perspektívu" pre jej prevádzky.



Očakáva, že po investícii do modernizácie MV Werften tam začne s výrobou ponoriek od roku 2024, ak si nemecká vláda objedná ďalšie plavidlá.



Nemecká vláda totiž oznámila plány na masívny nárast vojenských výdavkov v dôsledku vojny na Ukrajine, čo by mohlo viesť k objednávkam pre MV Werften.



Reinhard Meyer, minister hospodárstva spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko, ktorá je domovom lodenice, privítal jej prevzatie a povedal, že ponúka šancu na "udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest v námornom priemysle."



Odborový zväz IG Metall informoval, že sa dohodol s TKMS na základných náčrtoch budúceho plánu zamestnanosti v lodenici, ktorá by na začiatku mohla prijať 800 zamestnancov a v závislosti od budúceho podnikania by nakoniec mohla prijať až 1500 ľudí.



Spoločnosť MV Werften vyhlásila platobnú neschopnosť v januári po tom, ako jej rokovania so spolkovou aj krajinskou vládou o záchrannom balíku stroskotali.



Lodenica MV Werften sa špecializovala na cestovný ruch a kasína. Ale pre cestovné obmedzenia po vypuknutí pandémie skolabovala a jej malajzijská materská spoločnosť Genting sa rozhodla vzdať sa jej.



"Sme klasickými obeťami koronavírusu," povedal vtedy Carsten Haake, riaditeľ MV Werften.



Zatiaľ nie je jasné, čo sa stane s "Global Dream", ktorá mala byť jedna z najväčších výletných lodí na svete, ale jej stavba bola zastavená po vyhlásení konkurzu. Loď je hotová na 75 % a na jej dokončenie by bolo potrebných ďalších 600 miliónov eur.