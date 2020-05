Thyssenkrupp nevylučuje predaj väčšiny oceliarskej divízie

Berlín 19. mája (TASR) - Je možné, že nemecký priemyselný koncern Thyssenkrupp predá väčšiu časť svojej kľúčovej oceliarskej divízie, naznačila v utorok šéfka spoločnosti Martina Merzová. To by znamenalo historický obrat v stratégii spoločnosti, ktorá svoju 200-ročnú existenciu postavila práve na oceliarskom biznise.



"V súčasnosti nie je nič vylúčené," reagovala Merzová na otázku agentúry Reuters, či by Thyssenkrupp predal aj väčšinu svojej oceliarskej divízie. Vyjadrila sa tak niekoľko hodín po tom, ako zverejnila, že spoločnosť rokuje s ďalšími oceliarskymi firmami o možnostiach svojej konsolidácie. Podľa Merzovej "pandémia nového koronavírusu otvára nové možnosti pre spoluprácu".



Skutočnosť, že oceliarska divízia už nie je považovaná za nevyhnutnú súčasť spoločnosti Thyssenkrupp, znamená zásadný posun v stratégii firmy, ktorej vznik sa datuje do roku 1811, keď Friedrich Krupp založil podnik na produkciu ocele. Na oceliarsky biznis Thyssenkruppu, ktorý je z pohľadu tržieb druhým najväčším v Európe, však tlačí viacero faktorov. Je to najmä dovoz lacnej čínskej ocele a znižujúci sa dopyt.



Situáciu ešte zhoršilo zablokovanie fúzie s európskou divíziou Tata Steel zo strany Európskej komisie. Tá fúziu minulý rok neschválila pre obavy z rastu cien. Firma následne ponúkla na predaj divíziu výťahov, svoje najziskovejšie aktívum. Začiatkom tohto roka sa dohodla na predaji divízie s konzorciom finančných investorov na čele s firmou Advent. Dokončenie kontraktu sa však očakáva do konca septembra a Thyssenkrupp musel požiadať o podporu štátnu banku KfW, ktorá spoločnosti poskytla úverovú linku v hodnote 1 miliardy eur.



Minulý týždeň oznámil Thyssenkrupp za 2. kvartál zvýšenie straty na viac než päťnásobok pôvodnej hodnoty, keď všetky oblasti jeho biznisu zasiahla pandémia nového koronavírusu. Ako informoval, v 2. štvrťroku obchodného roka 2019/2020, čo znamená obdobie od januára do konca marca, zaznamenal čistú stratu 948 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla strata 173 miliónov eur.



Spoločnosť zároveň informovala, že za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka očakáva ďalšie zhoršenie výsledkov. Predpokladá, že strata za 3. kvartál 2019/2020 dosiahne okolo 1 miliardy eur. Podľa viacerých analytikov konglomerát, ktorý vyrába takmer všetko, od autokomponentov až po ponorky, by sa mal rozdeliť, čo by maximalizovalo jeho hodnotu.