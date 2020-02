Thyssenkrupp oznámil za 1. kvartál stratu

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp oznámil za 1. kvartál obchodného roka 2019/2020 stratu a väčšiu, ako mu predpovedali analytici. Prispeli k tomu náklady na reštrukturalizáciu a nepriaznivé "protivetry" v ekonomike. Potvrdil zároveň svoje usmernenie pre celý fiškálny rok, ktorý sa končí 30. septembra 2020.



Thyssenkrupp vykázal za tri mesiace do konca decembra 2019 čistú stratu 372 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka mal zisk 60 miliónov eur.



Analytici pritom očakávali, že konglomerát, ktorý okrem ocele vyrába napríklad aj výťahy, automobilové komponenty, ponorky alebo stavebné materiály, oznámi za 1. kvartál čistú stratu 85 miliónov eur.



Tržby Thyssenkrupp v uplynulom štvrťroku klesli na 9,67 miliardy eur z 9,74 miliardy eur predvlani, zatiaľ čo hodnota nových objednávok sa znížila o 4 % na 9,66 miliardy eur.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT), jeden z kľúčových výsledkov, v období október-december 2019, klesol o 77 % na 50 miliónov eur z 217 miliónov eur rok predtým.



Analytici očakávali, že Thyssenkrupp dosiahne v 1. štvrťroku tržby v priemere 9,67 miliardy EUR a upravený EBIT 48,8 milióna eur. „Posledné čísla nie sú skvelé. Sme však presvedčení, že sme na správnej ceste,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Martina Merzová.



Spoločnosť potvrdila svoju predpoveď a v aktuálnom roku očakáva upravený EBIT na úrovni predchádzajúceho roka, voľný peňažný tok pred fúziami a akvizíciami pod úrovňou predchádzajúceho roka a výrazne vyššiu čistú stratu ako v predchádzajúcom roku. Konkrétne, za rok do 30. septembra 2019 zaznamenal konglomerát čistú stratu 304 miliónov eur.



Merzová tiež potvrdila, že Thyssenkrupp zvažuje, či predať alebo ponúknuť na burze akcie výnosnej divízie výťahov, čo by podľa odhadov vedenia mohlo priniesť hotovosť až vo výške 15 miliárd eur na podporu slabších divízií.



Fínsky konkurent Kone, ktorý je na prvom mieste v zozname potenciálnych kupcov, už uviedol, že za divíziu výťahov ponúka 17 miliárd eur.