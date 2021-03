Thyssenkrupp oznámil zrušenie ďalších 750 pracovných miest

Essen 10. marca (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp oznámil v stredu zrušenie ďalších 750 pracovných miest pre negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu.



Pracovné miesta v oceliarskej divízii spoločnosti by sa mali postupne zrušiť do jesene 2023, uviedla spoločnosť po rokovaniach s odborovou organizáciou IG Metall.



Konglomerát dodal, že prepúšťanie je nevyhnutné a jeho cieľom je zabrániť, aby sa problémy, ktoré pandémia spôsobila v oceliarskej divízii, rozšírili do ďalších podnikov.



Pred rokom spoločnosť so sídlom v Essene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko oznámila, že zruší 3000 pracovných miest.



Je tiež možné, že koncern nakoniec predá svoju oceliarsku divíziu, ktorá síce kedysi prinášala zisky, ale v ostatných rokoch vykazuje straty.