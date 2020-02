Thyssenkrupp predá divíziu výťahov konzorciu na čele s firmou Advent

Düsseldorf 27. februára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Thyssenkrupp predá divíziu výťahov Elevator Technology konzorciu finančných investorov na čele s firmou Advent.



Thyssenkrupp vo štvrtok uviedol, že sa dohodol na predaji svojej divízie výťahov konzorciu zloženému zo spoločností Advent, Cinven a nadácie RAG za 17,2 miliardy eur. Transakcia by sa mala dokončiť do konca roka.



Thyssenkrupp použije peniaze na zníženie dlhu, prestavbu koncernu a 1,25 miliardy eur reinvestuje do kúpy podielu v divízii. Na základe predajnej sumy by získal 7,3 %.



Akcie Thyssenkrupp sa posilnili o 3,4 %.