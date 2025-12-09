< sekcia Ekonomika
ThyssenKrupp sa vo 4. štvrťroku finančného roka 2024/25 vrátil k zisku
ThyssenKrupp v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca septembra 2025 dosiahol čistý zisk 639 miliónov eur alebo 1,03 eura na akciu.
Autor TASR
Essen 9. decembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát ThyssenKrupp sa vo 4. štvrťroku finančného roka 2024/25 vrátil k zisku po strate pred rokom. Ale jeho tržby a objednávky klesli. V novom roku 2025/26 tak očakáva stratu a slabý predaj. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
ThyssenKrupp v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca septembra 2025 dosiahol čistý zisk 639 miliónov eur alebo 1,03 eura na akciu v porovnaní so stratou v predchádzajúcom roku vo výške 1,06 miliardy eur alebo 1,70 eura na akciu.
Upravený prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo 4. štvrťroku vzrástol o 82 % na 274 miliónov eur zo 151 miliónov eur v minulom roku. Marža upraveného zisku EBIT sa zvýšila na 3,3 % z 1,7 % pred rokom.
Aj zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období prudko vzrástol na 409 miliónov eur z vlaňajších 107 miliónov eur.
Tržby za 4. štvrťrok však klesli o 6 % na 8,28 miliardy eur z 8,81 miliardy eur. A prijaté objednávky sa znížili o 12 % na 6,98 miliardy eur.
Za celý finančný rok 2024/25 dosiahol ThyssenKrupp čistý zisk 532 miliónov eur po strate v predchádzajúcom roku. Upravený EBIT za celý rok vzrástol o 13 % na 640 miliónov eur napriek poklesu tržieb o 6 % na 32,8 miliardy eur v dôsledku kolísania dopytu a cenových trendov.
Nemecká priemyselná a technologická skupina zaznamenala nárast objednávok v uplynulom roku o 15 % na 37,7 miliardy eur, zatiaľ čo voľný peňažný tok pred fúziami a akvizíciami sa zvýšil na 363 miliónov eur.
Spoločnosť navrhne výročnému valnému zhromaždeniu 30. januára 2026 vyplatenie dividendy vo výške 15 centov na akciu za fiškálny rok 2024/25.
V súčasnom finančnom roku očakáva ThyssenKrupp čistú stratu medzi 400 miliónmi eur a 800 miliónmi eur a upravený EBIT v pásme 500 miliónov až 900 miliónov eur.
Čistá strata zahŕňa najmä vytvorenie rezerv na reštrukturalizáciu v spoločnosti Steel Europe. ThyssenKrupp dodal, že pretrvávajúce náročné trhové prostredie formuje výhľad na aktuálny fiškálny rok.
ThyssenKrupp v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca septembra 2025 dosiahol čistý zisk 639 miliónov eur alebo 1,03 eura na akciu v porovnaní so stratou v predchádzajúcom roku vo výške 1,06 miliardy eur alebo 1,70 eura na akciu.
Upravený prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo 4. štvrťroku vzrástol o 82 % na 274 miliónov eur zo 151 miliónov eur v minulom roku. Marža upraveného zisku EBIT sa zvýšila na 3,3 % z 1,7 % pred rokom.
Aj zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období prudko vzrástol na 409 miliónov eur z vlaňajších 107 miliónov eur.
Tržby za 4. štvrťrok však klesli o 6 % na 8,28 miliardy eur z 8,81 miliardy eur. A prijaté objednávky sa znížili o 12 % na 6,98 miliardy eur.
Za celý finančný rok 2024/25 dosiahol ThyssenKrupp čistý zisk 532 miliónov eur po strate v predchádzajúcom roku. Upravený EBIT za celý rok vzrástol o 13 % na 640 miliónov eur napriek poklesu tržieb o 6 % na 32,8 miliardy eur v dôsledku kolísania dopytu a cenových trendov.
Nemecká priemyselná a technologická skupina zaznamenala nárast objednávok v uplynulom roku o 15 % na 37,7 miliardy eur, zatiaľ čo voľný peňažný tok pred fúziami a akvizíciami sa zvýšil na 363 miliónov eur.
Spoločnosť navrhne výročnému valnému zhromaždeniu 30. januára 2026 vyplatenie dividendy vo výške 15 centov na akciu za fiškálny rok 2024/25.
V súčasnom finančnom roku očakáva ThyssenKrupp čistú stratu medzi 400 miliónmi eur a 800 miliónmi eur a upravený EBIT v pásme 500 miliónov až 900 miliónov eur.
Čistá strata zahŕňa najmä vytvorenie rezerv na reštrukturalizáciu v spoločnosti Steel Europe. ThyssenKrupp dodal, že pretrvávajúce náročné trhové prostredie formuje výhľad na aktuálny fiškálny rok.