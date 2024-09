Thyssenkrupp Steel Europe plánuje prepúšťanie

Frankfurt nad Mohanom 29. septembra (TASR) - Oceliarska divízia nemeckého priemyselného konglomerátu Thyssenkrupp plánuje rozsiahle prepúšťanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nevyhneme sa tvrdým škrtom. Musíme zvýšiť našu ziskovosť," uviedol hovorca výkonnej rady Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) Dennis Grimm v rozhovore pre Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). "Situácia na trhu sa v posledných mesiacoch opäť zhoršila a oživenie je, bohužiaľ, v nedohľadne."



Spoločnosť TKSE, v ktorej vlastní 20 % český miliardár Daniel Křetínský, sa spamätáva z veľkého konfliktu so svojím materským koncernom týkajúcim sa jej reorganizácie. Z divízie na konci augusta na protest odišla časť jej vedenia.



Podľa Grimma sa v súčasnosti pripravuje nový biznis plán pre TKSE a zatiaľ nie je jasné, koľko pracovných miest by sa v jeho rámci malo zrušiť.



"Zatiaľ nedokážeme uviesť presný počet zamestnancov po finalizácii biznis plánu a ukončení rokovaní so zástupcami zamestnancov," uviedol Grimm pre WAZ. Dodal však, že to bude menej ako dnes." V súčasnosti oceliarska divízia zamestnáva okolo 27.000 ľudí.