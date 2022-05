Thyssenkrupp zvýšil kvartálny zisk, zlepšil celoročnú prognózu

Essen 11. mája (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp zlepšil celoročnú prognózu prevádzkového zisku po tom, ako za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka vzrástol tento zisk výraznejšie, než sa čakalo. Navyše, firma zaznamenala čistý zisk, zatiaľ čo pred rokom evidovala stratu.



Ako uviedol server RTTNews, strojársky a oceliarsky koncern dosiahol za 2. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, čistý zisk 565 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období roka 2020/2021 vykázala spoločnosť stratu na úrovni 211 miliónov eur.



Pozitívne výsledky dosiahol Thyssenkrupp aj v oblasti upraveného zisku pred úrokmi a daňami (EBIT). Pred rokom dosiahol tento zisk 220 miliónov eur, v 2. kvartáli súčasného obchodného roka to bolo 802 miliónov eur. Vysoko tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom upraveného EBIT na 576 miliónov eur.



Tržby dosiahli 10,6 miliardy eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom obchodného roka 2020/2021 to predstavuje rast o 24 %.



V reakcii na kvartálne výsledky Thyssenkrupp zlepšil odhad vývoja tržieb aj upraveného EBIT na celý rok. Pôvodne firma predpokladala, že za celý rok 2021/2022 dosiahne rast tržieb úroveň približne v strede jednocifernej stupnice. Teraz očakáva rast tržieb na dolnej úrovni dvojcifernej stupnice.



Čo sa týka EBIT, firma odhaduje, že za celý rok dosiahne minimálne 2 miliardy eur. Pôvodný odhad uvádzal EBIT na úrovni 1,5 miliardy až 1,8 miliardy eur. Thysenkrupp však upozornil, že nová prognóza platí v prípade stabilizácie cien a neobmedzenému prístupu k zemnému plynu a iným surovinám.